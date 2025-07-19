Cevdet Yılmaz'dan Altan Öymen'e Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Öymen'in ailesine ve CHP teşkilatına başsağlığı mesajı iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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