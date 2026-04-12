Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakereleri ile ilgili olarak effective ve kapsamlı ateşkes uygulanmasını, müzakerelere fırsat tanınmasını ve kalıcı barış hedefini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD- İran müzakerelerine ilişkin, "Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

Patronla tartışıp fabrikayı ateşe verdi, 50 milyon kişiyi mağdur etti
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti