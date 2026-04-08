Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(ABD-İran) Tarafların mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımda, gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli bulduklarını ifade etti. Yılmaz, "Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz. Bu sürecin bölgemizde kalıcı bir barışa vesile olması en büyük beklentimizdir. Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan'ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanımızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı