Cevdet Yılmaz'dan 19 Mayıs Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan 19 Mayıs Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, gençlerin ülke geleceğindeki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor, Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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