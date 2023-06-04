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Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Getirildi

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Getirildi

Politika Haberleri

Cevdet Yılmaz, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu ve görevi üstlenen bakanlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cevdet Yılmaz Politika Haberler

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