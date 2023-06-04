Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Görev üstlenen tüm değerli bakanlarımıza üstün başarılar diliyorum.' Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan İbrahim Yumaklı da teşekkür mesajı yayınladı.

'GÖREV ÜSTLENEN TÜM DEĞERLİ BAKANLARIMIZA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarımla, Türk tarımının mihenk taşı çiftçilerimizin, orman köylümüzün ve aziz milletimizin hizmetindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.