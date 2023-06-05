Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini devraldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Oktay, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçimin gerçekleştirildiğini söyledi. Oktay, son 5 yıl içinde, hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşandığını belirterek, "Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir 5 yıl. Bu küresel sorunların üstüne asrın felaketi olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak; Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettim. Kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eşgüdümünde ilerlemesini sağladık. Görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.