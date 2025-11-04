Cevdet Yılmaz, COP30 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gidiyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Brezilya'nın Belem kentine gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Brezilya'nın Belem kentine gidip, 6-7 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, Yılmaz Türkiye'yi temsilen liderler oturumunda bir konuşma yapacak. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak küresel çabaların güçlendirilmesine yönelik mesajlar vermesi beklenen Yılmaz ayrıca enerji dönüşümü oturumunda da bir konuşma yapacak.

Zirveye ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yıl COP30, Paris Anlaşması'nın 10'uncu yılı olması nedeniyle, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması başlıklarına odaklanıyor. Zirve, iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor. Türkiye, 2053 net sıfır hedefi ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı doğrultusunda iklim politikalarını uygulamaya devam ederken, çok taraflı iklim diplomasisini de etkin şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapmak üzere aday ülke konumunda bulunuyor" denildi.