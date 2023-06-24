Cevdet Yılmaz, Celal Adan'a taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a, ağabeyi Hacı İsmet Adan'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan Beyefendi'nin ahirete irtihal eden değerli ağabeyi Hacı İsmet Adan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.