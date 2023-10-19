Cevdet Yılmaz, Aliya İzetbegoviç'i anma mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 20. yılında saygıyla anarak, onun bağımsızlık mücadelesini ve halkı için verdiği onurlu mücadeleyi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Ülkesinin bağımsızlığı ve milleti için verdiği onurlu mücadelesi ile Avrupa'nın ortasında bir güneş gibi doğan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'i vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." paylaşımında bulundu.