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Cevdet Yılmaz, AKPM'de onaylanan raporu kınadı

Cevdet Yılmaz, AKPM'de onaylanan raporu kınadı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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