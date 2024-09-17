Üye Girişi
Haberler

Cevdet Yılmaz: AK Parti İstikrar İçinde Değişimi Yakalayan Bir Partidir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' etkinliğinde AK Parti'nin değişim ve istikrarına vurgu yaptı. Kongre sürecinin bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, halkın değerlerinin kendi değerleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da yaptığı konuşmada, "Ak Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir" dedi.

Kütahya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği sonrası basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, "Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir" diye konuştu.

Yılmaz, "Halkımızın değerleri bizim değerlerimizdir, sorunları bizim sorunlarımızdır. Biz de bu sorunlara çözüm üretmek için gayret eden bir kadroyuz. Bu anlamda bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında aynı çalışmayı yapıyoruz. Bütün bunların sonuçları politikalarımıza, planlarımıza, projelerimize elbette yansıyacaktır. Diğer taraftan partimiz bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir değişim sürecine girmiş durumda. Yine bunun altını özellikle çizmek istiyorum. AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir, istikrar içinde değişimi yakalayan bir partidir. Bir yandan belli sabiteleri, mutlaka zaman içinde değişmeyen ilkeleri olan, bir yandan da dünyanın, ülkemizin değişimlerini çok dikkatle takip eden ve bunlara da hızla cevap veren bir partidir. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Kongre sürecimiz de bunun bir fırsatıdır. Kongre sürecinde yine yenilenerek tazelenerek ama hafızamızı da sürekliliğimizi de koruyarak geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum" diyen Yılmaz, "Kütahya ilimiz, tarihimizde çok partili demokrasiye geçerken rahmetli Adnan Menderes'in Başbakanlığına giden yolu açan bir ilimiz. Kütahya milletvekili. Dolayısıyla bu da Kütahya'nın tarihinde ayrı bir onur, şeref sayfası. Bunun da üzerinde durmak istiyorum. Bugün 17 Eylül. Rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilişinin 63. yılı. Bu vesileyle Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Özellikle Kütahya'da bu anmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yerel Haberler Etkinlikler AK Parti Politika Türkiye Yaşam

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var?
title