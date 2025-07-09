Cevdet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbiş ve MYK üyeleri bir araya geldik. AK Parti için gençlik, ömürden bir kesit değil, milletin kaderine ortak olma şuuruyla yaşanan bir idealler dönemidir. 23 yıllık kutlu yürüyüşümüzde sandıklardan sokaklara, kampüslerden köylere kadar her alanda gençlik kollarımızın alın teri, samimiyeti ve cesareti vardır. Türkiye Yüzyılı hedefimizde en büyük güvencemizin yine azimli gençlerimiz olduğuna yürekten inanıyorum. Bu kutlu harekete bugüne kadar omuz vermiş tüm genç kardeşlerime emekleri için teşekkür ediyor, AK Parti Gençlik Kolları'na görevlerinde başarılar diliyorum."