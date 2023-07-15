Cevdet Yılmaz: 15 Temmuz'u Unutmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret ederek, 'Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret ederek, " Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."