Ceuta ve Melilla Özerk Kentleri İspanya-Fas İlişkilerini Yeniden Gerginleştirdi

Kuzey Afrika'da, İspanya'ya bağlı olan ve Fas sınırında yer alan Ceuta ile Melilla özerk kentleri, iki ülke arasında bir kez daha diplomatik soruna neden oldu. Fas'ın Madrid Büyükelçiliğinin internet sayfasında Ceuta ve Melilla özerk kentlerinin Fas topraklarında gösterilmesine Madrid yönetiminden tepki geldi. İspanya'nın Ceuta ve Melilla dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan sınırları şüphe götürmez. Hükümetin her zaman belirttiği gibi, Ceuta ve Melilla'nın İspanyolluğu tartışılmayacak bir konudur.

Kuzey Afrika'da, İspanya'ya bağlı olan ve Fas sınırında yer alan Ceuta ile Melilla özerk kentleri, iki ülke arasında bir kez daha diplomatik soruna neden oldu.

Fas'ın Madrid Büyükelçiliğinin internet sayfasında Ceuta ve Melilla özerk kentlerinin Fas topraklarında gösterilmesine Madrid yönetiminden tepki geldi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yer verdiği Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, " İspanya'nın Ceuta ve Melilla dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan sınırları şüphe götürmez. Hükümetin her zaman belirttiği gibi, Ceuta ve Melilla'nın İspanyolluğu tartışılmayacak bir konudur." denildi.

Diğer yandan Melilla özerk hükümet başkanı Juan Jose Imbroda'nın, Ceuta ve Melilla olayından dolayı Fas'a resmi tepki gösterilmesi talebine ise Dışişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir yanıt verilmedi.

Ceuta ve Melilla ile ilgili yaklaşık 1,5 ay önce de Avrupa Birliği içinde sorun yaşanmıştı. Fas hükümetinin AB temsilcisi, Ceuta ve Melilla için "Fas şehirleri" ifadesini kullanmış, İspanya ise bu tip bir tanımlamayı "kategorik olarak reddettiğini" açıklamıştı.

İspanya ve Fas arasında diplomatik ilişkilerde bir yıl önce yeni bir dönem açılmıştı

İspanya ve Fas arasında, Nisan 2021'de Batı Sahra'daki ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'nin, Kovid-19 tedavisi görmesi için gizlice İspanya'ya getirilmesiyle başlayan ve Mayıs 2021'de yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Fas tarafından İspanya'ya geçmesiyle büyüyen diplomatik kriz, karşılıklı diyalogların ardından Mart 2022'de sonlanmıştı.

İki ülke Mart 2022'de imzalanan anlaşmayla, "karşılıklı saygı ve şeffaflık ilkeleri temeline dayalı yeni bir dönemin açıldığını" duyurmuş, ayrıca egemenlik alanlarını etkileyen her türlü provokasyondan kaçınma taahhüdü vermişti.

İspanya ve Fas ayrıca, bu yıl 2 Şubat'ta düzenlediği Hükümetler Arası Üst Düzey Toplantı ile ikili ilişkilerde yeni bir yol haritası sunan anlaşmalar yaparak bu taahhütlerini perçinlemişlerdi.