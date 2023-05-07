Çetin Çapan: 'Kazanacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak'

CHP'li Çetin Çapan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Çapan, "Hukuk adalet ve demokrasi için bir ömür adamış bir liderle yola çıktık. Seçimi kazacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak. Hiç kimsenin ağa baba aramasına ihtiyaç yok. Bay Kemal var! Gençlerin demokrat dedesi, bizlerin de demokrat ağabeyi var" dedi.

CHP'li Çetin Çapan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Çapan, "Hukuk adalet ve demokrasi için bir ömür adamış bir liderle yola çıktık. Seçimi kazacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak. Hiç kimsenin ağa baba aramasına ihtiyaç yok. Bay Kemal var! Gençlerin demokrat dedesi, bizlerin de demokrat ağabeyi var" dedi.

CHP'li Çetin Çapan, saha çalışmaları kapsamında bugün Çekmeköy'de partililerle kahvaltıda buluştu. Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, " Türkiye'ye barışı nasıl getireceğinin ispatını yaparcasına adeta kutsanmış bir görev üstlendi" dedi. Çapan şöyle konuştu:

"SAYIN KILIÇDAROĞLU 10 YAŞ DAHA GENÇLEŞTİ VE DAHA HIZLI KOŞUYOR"

"Seçime bugünü saymazsak 6 gün kaldı. 6 gün uyumak yok koşacağız, Genel Başkanımızı görüyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten gençleşti, bu ülkenin kederini derdini bildiği için, 10 yaş daha gençleşti ve daha hızlı koşuyor. Bizim de ondan daha fazla hızlı koşmamız lazım değil mi? Şimdi 7 Haziran'da başladı her şey. Tek adam iktidarını ve bu otokratik sistemi yenme parmağını salladık. 7 Haziran'da seçimi saymadılar, uyduruk bir seçim ötelemesi yaparak tekrar bir 5 yılımızı aldılar. Daha sonra 17 Nisan referandumunda bir mücadele birliği kurduk ve günümüze kadar büyüttük. Biliyorsunuz 17 Nisan referandumunda sonuç 'hayır' çıkmasına rağmen, Hayır Mücadele Birliği'nin müthiş bir enerjisiyle hayır çıkarmasına rağmen sonucu bağlayamadık. Dolayısıyla tek adam rejimine muhatap olduk, tek adamın yönettiği sistemde her şeyi gördük."

"İLK SÖYLEYENLERDEN BİRİYİM"

"Yani 7'den 70'e herkes iliğine kadar yaşadı. Şimdi demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ben Sayın Genel Başkan'ın adaylığını ilk dillendiren, aynı zamanda ısrar edenlerden birisiyim. Sebebi şuydu: Bir Mustafa Kemal geldi, yurdu istila altındayken kurtardı. Bir elinde yurdunu kurtarmak için kullandığı silah varken, diğer eliyle dünyaya barış çubuğu uzattı. Ne demişti: 'Yurtta sulh cihanda sulh'… Diğer dış güçlerin askerlerini yurdumuzdan kovarken sonsuz düşmanlığı değil yurdu kurtarıp aynı zamanda barışı inşa etti. 2. yüzyıla giriyoruz, 2. yüzyılda yeni bir Kemal var, Kemal Kılıçdaroğlu… Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye barışı nasıl getireceğinin ispatını yaparcasına adeta kutsanmış bir görev üstlendi. Bu Millet İttifakı'nın ve toplumun tüm katmanlarının barıştırması girişimleri ve çabaları yaklaşık iki yıldır sürüyor. Ben bunu kutsal görev sayıyorum, bu sıradan bir adaylık değil. Demokrasiyle otokratik sistem yarışıyor, bireysel hak ve özgürlükle tek adam rejimi yarışıyor. Yeniden itibarlı Türkiye Cumhuriyeti devletini inşa etme mücadelesi veriyoruz. Bu değişim olacak, kazanacağız ve inanın kazandığımız zaman bu değişimin kahramanları salondadır. Türkiye'nin her alanında, bu salondadır…"

"GENÇLERİN DEMOKRAT DEDESİ"

"Hukuk, adalet ve demokrasi için bir ömür adamış bir liderle yola çıktık. Seçimi kazacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak. Hiç kimsenin ağa, baba aramasına ihtiyaç yok. Bay Kemal var. Gençlerin demokrat dedesi var, bizlerin de demokrat ağabeysi var. Dolayısıyla tek adam rejiminden kurtulduğumuzda meslek sahibi gençlerimiz, üniversiteyi kazanıp eğitimlerini tamamlayıp, ondan sonra yurt dışına vize aldıklarında sevinmeyecekler, işe girdikleri zaman sevinecekler. Kendi yurdumuzda yaşamaya mesleklerini icra etmeye başlayacaklar. Toplumun her kesimini daha iktidar olmadan kaynaştırmış durumdayız. 'Birleşe birleşe kazanacağız' dediğimizde zaten toplum bunu aldı ve birleştik. Zaten dili, dini, ırkı fark etmeksizin, bu yurtta yaşayanların ihtiyaç duyduğu demokrasiyi sağlayacağız iktidarımız döneminde."

"ARDAHAN VE KARS'TA OYLAR KILIÇDAROĞLU'NA"

Şimdi Kars'a gittik, Ardahan'a gittik. Biraz da oranın havasından size selam getireyim. Ardahan ve Kars'ta yüzde 65 oranında Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilecek. Sonuçları hep beraber görüp izleyeceğiz, bizim hemşerilerimiz verdiği sözleri tutarlar. Türkiye'nin en doğusunda, Kars Ardahan Iğdır'da birinci çıkıyoruz. Bu Türkiye'nin geneline yansımış durumdadır. Bakıyorum mesela ne güzel bu meydan demokrasinin bir beşiği gibi görünüyor. Her siyasi partinin bayrakları var. Ama sadece bir meydancıkta bayrak asmak değil, herkes özgürce fikrini söyleyecek. Hiçbir genç kalkıp Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yanlış yazdı diye gözaltına alınmayacak. Tayyip Bey maalesef bunları yaptırıyor.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADAM CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

"Bir slogan uydurmuşlar 'doğru zamanda doğru adam'. Tayyip Bey'in sloganı. Doğru zamanda doğru adam Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgürlüğe susamışız, üretime dayalı ekonomik politikalar yapmayı arzuluyoruz. Şimdi bu zamana kadar ithal eder duruma gelmişiz. Ekonomik özgürlüğümüzü satın alarak, tüketerek sağlama şansımız yoktur. Ekonomik özgürlüğümüzü, kendi yurdumuzdaki öz varlıklarımızı sonuna kadar; tarımda, hayvancılıkta, ticarette, sanayide, öz varlıklarımızı kullanarak elde edebiliriz. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamadığımız zaman, özgür bir ülke ve özgür bir ülkenin yurttaşları olamayız. Dolayısıyla çok güzel kadrolar kuruldu, Millet İttifakı'nın saygıdeğer genel başkanları ve kadroları, ekonomide, dış politikada, iç huzurda ve adalette kesintisiz bir mücadele birliği kuruldu. Bu kadrolarla ülkemiz yeniden itibarlı, Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak. Uluslararası arenada ve yurttaşlarımız da artık mutlu insanların yaşadığı ülkenin yurttaşları haline gelecek."