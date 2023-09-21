Çete Elebaşının Misilleme Planı Ortaya Çıktı: İstanbul ve İzmir'de Operasyon

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çete hesaplaşmasında kırmızı bültenle aranan çete elebaşı Barış Boyun'un 6 adamının öldürülmesinin ardından örgütün misilleme olarak İstanbul'da eylem hazırlığında bulunacağı bilgisi üzerine, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 11 Eylül'de meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olayda hakkında kırmızı bülten kararı bulunan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un elemanı 6 Türk öldürülmüştü. Kanlı hesaplaşmayla ilgili hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da soruşturmalar sürerken, olaya ilişkin yeni detaylara ulaşılmaya devam ediliyor.

İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında oldukları belirlendi

Barış Boyun çetesinin İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında bulunacağı belirlendi. Buna yönelik 19 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL