Çeşme'de 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın son 1 hafta içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 7 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı ve Adli Merciler tarafından tutuklandı. Ayrıca, yakalanan göçmenler yurtdışına deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı sıkı bir denetim ve mücadele ile çalışmalarına aralıksız devam ettiği bilgisi edinildi. - İZMİR