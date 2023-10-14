Çeşme'de 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
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Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 7 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın son 1 hafta içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 7 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı ve Adli Merciler tarafından tutuklandı. Ayrıca, yakalanan göçmenler yurtdışına deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı sıkı bir denetim ve mücadele ile çalışmalarına aralıksız devam ettiği bilgisi edinildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika