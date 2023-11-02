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Çerkezköy'de yasa dışı yollardan giren 2 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 2 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücü V.H. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 2 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü V.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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