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Çerkezköy'de DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen F.H'nin Çerkezköy'de yaşadığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.