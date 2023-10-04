Çerkeş'te Vatandaşlara Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart Projesi Anlatıldı

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yasa dışı bahis konusunda bilgilendirme yapıldı. Yasa dışı bahis oynayanlara idari para cezası, oynatanlara ise hapis cezası uygulanacak.

Çerkeş'te emniyet ekiplerince vatandaşlara "Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart Projesi" anlatıldı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı, kamu kurumları ve iş yerlerine de bilgilendirme afişi asıldı.

Ekiplerce yapılan bilgilendirmede, yasa dışı bahis oynayanların 36 bin 61 liradan 144 bin 300 liraya kadar idari para cezası, oynatanların ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı kaydedildi.