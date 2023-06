Central Park Five davası mağduru Yusef Salaam, New York Kent Konseyi'ne aday oldu

1989'da Central Park Five davası kapsamında haksız yere hapis cezası alan Yusef Salaam, New York Kent Konseyi'nde Harlem bölgesini temsil etmek için adaylığını açıkladı. Salaam, kendisi gibi acılar çekmiş kişilerin konseyde söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

NEW ABD'nin New York eyaletinde, 1989'da bir kadına tecavüz ve darp suçlamasıyla "Central Park Five" davası kapsamında "haksız yere" hapis cezası alan 6 gençten biri olan Yusef Salaam, New York Kent Konseyi üyeliğine aday olacağını açıkladı.

Salaam, New York Kent Konseyi'nde Harlem bölgesini temsil etmek için yürüttüğü seçim kampanyasıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Kendisini 19 Nisan 1989'daki "Central Park Five" davasıyla haksız yere parmaklıklar ardına kapatan sistemi değiştirebilmek için kent konseyine seçilmek istediğini belirten Salaam, "kendisi gibi acılar çekmiş kişilerin konseyde söz sahibi olması" gerektiğini söyledi.???????

Yusef Salaam, hikayesinin seçmenler arasında yankı uyandırdığını kaydederek, seçilmesi halinde konumunu insanlara yardım etmek için kullanacağını ifade etti.

"Central Park Five" davası

Siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmekten tutuklanmıştı.

Gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkan Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Olayın mağdurlarından Steve Lopez ise arkadaşlarından 20 yıl sonra (2022'de) aynı davadan aklanmıştı.