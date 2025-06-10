CENTCOM Komutanı Kurilla'dan Trump'a İran için Askeri Planlar

CENTCOM Komutanı Kurilla'dan Trump'a İran için Askeri Planlar
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Michael Kurilla, dolaylı nükleer görüşmelerin başarısız olması durumunda İran'a askeri harekat için hazırlıklarını ve planlarını ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade verdi. Trump'ın dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde İran'ı vurma sözünü yerine getirmesi halinde CENTCOM'un İran'ı vurmaya hazır olup olmadığı sorusuna cevap veren Kurilla, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kurilla, "Savunma Bakanı ve Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sundum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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