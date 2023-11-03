Çemişgezek Kaymakamı köyleri ziyaret etti

Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Ulukale, Gülbahçe, Doğanalan, Dedebeyli, Güneybaşı, Gedikler ve Sarıbalta köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muhtarlarla bir araya gelen Zor, köylerde yürütülen çalışma ve projelerle ilgili bilgi aldı. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Zor, evleri de ziyaret etti.

Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Zor, ilçeyi tanımak ve sorunları yerinde görmek için Ulukale, Gülbahçe, Doğanalan, Dedebeyli, Güneybaşı, Gedikler ve Sarıbalta köylerini ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen Zor, köylerde yürütülen çalışma ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Evleri de ziyaret eden Zor, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.