Cemal Canpolat CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Canpolat, kuruluşunun 100. yılında İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. 27 Eylül Çarşamba günü saat 18: 00'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin, 8 Ekim'de toplanması bekleniyor. Daha önce 35. Olağan İl Kongresi'nde de seçilerek İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Cemal Canpolat, CHP il başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Canpolat, sosyal medya hesabı X'de (Twitter) bugün şu açıklamayı yaptı:

"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18: 00'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik de geçtiğimiz günlerde il başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.