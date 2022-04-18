Çelik: "NATO müttefikleri arasında esas ilkenin dayanışma olması lazım"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Politika
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AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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