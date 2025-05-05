Çelik: Günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesini bekliyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın toplantısı düzenledi. Çelik, sözlerine başlamadan önce Irak'ın kuzeyinde görev başında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e ve tüm şehitlere rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Çelik, "Burada 'sağlam devlet saygın gelecek' çerçevesinde ortaya koyulan irade ve orada Meclis binalarının açılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine dönük olarak yepyeni bir vizyonun, yepyeni bir başlangıcın yapılmış olması Kıbrıs Türk davası açısından son derece tarihi öneme sahip. Bundan sonrasında da Kıbrıs Türk Devleti'nin dünyada daha çok tanınması Kıbrıs Türk Devleti'nin dünyada diplomasi alanında hak ettiği yeri alması için bu mücadelenin nasıl devam edeceğinin bir göstergesi olarak bu adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler, Kıbrıs Türk davası bizim her zaman en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC'de aynı zamanda TEKNOFEST 2025'in gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, "Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilim, eğitim ve teknoloji üssü olarak kendi geleceğini planlaması açısından da son derece önemli bir mesaj oldu. TEKNOFEST'teki coşku, oradaki genç arkadaşlarımızın ilgisi, alakası yapılan projeler, yarışmalar bambaşka bir tablo ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

'ADA'DA İKİ EGEMEN DEVLET VAR'

Çelik, Kıbrıs Türk davasının inkar edilerek varılacak hiçbir yol olmadığını belirterek, "Gelinen noktada bir sürü mesaj veriliyor ama halen Rum tarafından verilen mesajlar, adada iki halk ve iki devlet olduğunun kabulünü inkar eden yaklaşımlar ama kim ne derse desin adada iki devlet var, iki egemen devlet var ve iki bu egemenliğe sahip halk var. Bu çerçevede bir müzakere zemini, bir barış zemini, bir diyalog zemini olacaksa olacak ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inkar ederek Kıbrıs Türk davasını, Kıbrıs Türk'ünü inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını bir kere daha kendilerine ve bütün dünyaya, Rum tarafına ilan ediyoruz" dedi.

'HATIRASINI BU ŞEKİLDE YAŞATMIŞ OLACAĞIZ'

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili değerlendirme de yapan Çelik, "Mezheplerimizden, etnik kökenlerimizden kaynaklı adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. İnşallah bu sürece destek vererek terörsüz Türkiye'ye ulaşarak da Sırrı Süreyya'nın hatırasına da güçlü bir gönderme yapmış olacağız. Hatırasını bu şekilde yaşatmış olacağız" diye konuştu.

'BU SALDIRIYI LANETLİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Çelik, "Biz bu saldırıyı o gün hemen akabinde lanetledik. Şimdi de bir kere daha lanetleniyoruz. Burada siyasetin geçmişte bireysel ve kurumsal olarak pek çok şiddetle karşı karşıya kaldığı bir siyasi tarihe sahibiz. O sebeple siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik beraberlik içinde olması son derece kıymetlidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı sadece Sayın Özgür Özel'e ve CHP'ye yapılmış değil topyekun bütün siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu saldırıyı demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. ve demokrasimize siyaset kurumuna yapıldığı için de kendimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. ve bu saldırıyı topyekun reddediyoruz, lanetliyoruz. Sonrasında da Sayın Özgür Özel'in ailesine dönük bir takım tehditlerin, çirkin ifadelerin sosyal medyada ortaya koyulduğu görüldüğü bunların hepsini lanetliyoruz. Kuşkusuz emniyetimizin ilgili birimleri bunu çok yakından takip ediyor. Bakanımız da açıkladı. Bunlarla ilgili olarak hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın da hukuk önünde hesap vermesinin süreci hepimiz açısından takip edilmesi gereken bir süreçtir" diye konuştu.

'BU BİR DEVLET POLİTİKASI'

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmalarla ilgili Çelik, "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı tabii ki terörsüz Türkiye'nin iç cephenin güçlendirilmesinin bir sonucu da terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır" dedi.

Çelik, Türkiye'de iç cephenin güçlendirilmesinin bir sonucunun da terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu kaydederek, "PKK'nın bütün şubeleriyle, tüm terör unsurlarıyla, bütün illegal unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. Böylece de vekalet savaşlarıyla bölgeye hükümdarlık kurmak isteyenlerin elinden önemli bir zeminde alınmış olacaktır. Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı siyasi denklemde yeni bir tablo ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek bir irade koymasıyla da bu bir devlet politikasına dönüştü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir politikasıdır. Bu çerçeveden baktığımızda çeşitli provokasyonların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu provokasyonlara karşı bu sürece dönük bir takım sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlara karşı son derece hassas olduğumuzu ve asıl odaklandığımız konunun şimdiye kadar defalarca ifade ettim. Herhangi bir müzakere al ver süreci olmaksızın devletimizin temel niteliklerini koruyarak milletimizin asli değerlerini koruyarak bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

'CHP'Yİ HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMEYECEĞİM'

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, CHP'li kurmayların AK Parti'ye yönelik söylemlerinin sorulmasına ilişkin, "İncitici dil kullanan bize karşı ve maalesef konuyu yanlış bir yere götüren bazı CHP'lilerin açıklamaları oldu. Ama müsaadenizle bugün CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. CHP'li arkadaşlarımıza bugün cevap vermeyeceğim. Çünkü daha dün bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırının hemen üstüne CHP'yi eleştirmek istemiyorum. Bugün yapmak istediğim tek vurgu CHP'yle ilgili başka bir mesajımın öne çıkmasını istemiyorum. Tek mesajımız CHP'yle ilgili olanların öne çıksın. Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Eleştiri hakkımızı önümüzdeki günlerde kullanırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine yönelik soruya, Çelik, "Yani diyebilirim ki ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel ilişkilere kadar değinilmedik konu neredeyse kalmadı. Bu bakımdan da uzun bir görüşme gerçekleşti" dedi. Çelik, görüşmede iki liderin birbirlerini ülkelerine davet ettiğini de ekledi.

Çelik, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın büyükelçinin kongreden tam bir mutabakatla onay aldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiye çok önem verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uygun bir vakitte büyükelçiye randevu vereceğini kaydetti.

"Yürüyen yargı süreçleri ile ilgili AK Parti içinde fikir ayrılıkları var, deniliyor. Bazı milletvekilleri grup başkanvekillerini ziyaret etti, deniyor. Sizin bu haberlerle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Çelik, "Bunların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir şekilde milletvekillerimizden bir grup başkan vekilimizle böyle bir teması olmamıştır. Böyle bir görüşme olmamıştır. Bunu net bir yalanlıyoruz" diye cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren S.T.'nin tahliye edilmesine bağlı olarak, "Yargı paketinde ceza süreleri ile ilgili bir adım atılacak mı?" sorusuna Çelik, "Bu bahsettiğiniz çeşitli toplumsal dinamiklerin değişmesiyle ilgili olarak ceza-adalet dengesi açısından sürekli olarak yeni tartışmalar gündeme geliyor. Bunlar tabii çok boyutlu meseleler. Hukuki tarafı var, psikolojik tarafı var, sosyolojik tarafı var. Bunlar tabii çok yönlü değerlendiriliyor. ve her yargı paketinde, her reform paketinde de bunları, bu değerlendirmelerin neticelerini bu reform paketlerine yansıtıyoruz. Bunlar tabii çalışılan konular. Tam olarak somutlaşıp ortaya çıktığı zaman sizinle paylaşırız onları" dedi.