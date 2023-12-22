Üye Girişi
Haberler

Celal Fırat: Maraş olaylarının gerçek sorumluları yargı önüne çıkartılmalı

Güncelleme:
Abone Ol

DEP İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Maraş olaylarının gerçek sorumlularının yargı önüne çıkartılması gerektiğini söyledi. Fırat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının, 12 Eylül darbesinin altyapısını hazırladığını öne sürdü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Maraş olaylarının gerçek sorumlularının, yargı önüne çıkartılması gerektiğini söyledi.

Fırat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının, 12 Eylül darbesinin altyapısını hazırladığını öne sürdü.

"Maraş olaylarının acısının, gerçek bir yüzleşme olmadan kapanmayacağını" ifade eden Fırat, "Başta Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, tüm demokratik kamuoyunun beklentisi, bu katliamı gerçekleştirenlerin, katliam emrini verenlerin ve gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezalara çarptırılmasıdır." dedi.

Celal Fırat, Maraş olaylarının, bütün ayrıntılarıyla incelenmesi ve gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılması amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Politika

Kahramanmaraş Celal Fırat İstanbul Fırat İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title