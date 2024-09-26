Celal Abad, Türk Dünyası Turizm Başkenti İlan Edildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizmden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı'nda Kırgızistan'ın Celal Abad kenti "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizmden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı dün Celal Abad kentinde düzenlendi. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Turizm Dairesi Müdürü Maksat Usubaliev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Kırgızistan Cumhurbaşkanının Celal Abad bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Tilek Tekebaev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 3 Kasım 2023'te Astana'da düzenlenen TDT 10. Liderler Zirvesi'nde yaptığı öneri doğrultusunda, Celal Abad kenti 2025 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi. Toplantıda, gelecek yıl bu şehirde düzenlenecek çeşitli konferans, festival ve diğer etkinliklerin ana hatlarını belirleyen bir yol haritası da onaylandı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcıları üye ve gözlemci devletler arasında turizm iş birliğindeki son gelişmeler konusunda ve TDT bünyesinde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgilendirdi.

Toplantı 2025'te Türkiye'de yapılacak

Toplantıda, ayrıca İpek Yolu Turizmi potansiyelinin keşfedilmesi, "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ve Tabarruk Ziyarat girişimlerinin hayata geçirilmesi, yeni web sitesi www.turkicsilkroad.com'un başlatılması ve tanıtımı, TDT Kayak Merkezleri Birliği'nin kurulması, turizm alanında yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi ve TDT bünyesinde yürütülen diğer turizm alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıya katılan heyet başkanları ise, Türk Dünyası'ndaki turizm iş birliğinin hem ikili hem de çok taraflı yönlerini vurgularken, TDT Üye ve Gözlemci Devletleri arasında turist hareketliliğinin artırılmasının önemine değindiler. TDT çerçevesinde geleceğe yönelik plan ve proje önerilerini sunan taraflar ayrıca TDT Turizm Bakanları 10. Toplantısının 2025'te Türkiye'de yapılması konusunda da mutabık kaldı. - BİŞKEK