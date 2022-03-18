Çekya ve Slovakya'dan, Polonya'nın Ukrayna'ya NATO Barış Gücü gönderme önerisine destek

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Polonya'nın, önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya NATO Barış Gücü gönderme önerisini tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ile Bratislava'da görüştü. Basın açıklaması yapan Çek Bakan, Polonya'nın, önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya NATO Barış Gücü gönderme önerisini tartışmaya hazır olduklarını bildirdi. Bakan Cernochova, "Şu anda barış gücü gönderebilecek tek kurum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Maalesef orada da Rusya Federasyonu bunu veto etmiştir. Bir insani yardım yapılması konusunda çözüm aramak gerekir. Bu olağanüstü durumda standart dışı ve hukuki bir yol bulunmalı. Polonya'nın çözüm önerilerini tartışmaya hazırız. Bu konuda özel bir teklif bekliyoruz" dedi.

"NATO'nun hiçbir mazereti olmamalı"

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise Slovakya'nın da Polonya'dan konu ile ilgili özel bir teklif beklediğini söyledi. Bakan Jaroslav Nad, "Bu noktada, çözümün nasıl olacağını bilmiyorum ama Rusya'nın, NATO'nun bir üye ülkesine saldırması halinde, NATO'nun o ülkeyi savunmak için hiçbir mazereti olmamalı" dedi.

Polonya NATO'dan Ukrayna'ya barış gücü göndermesini isteyecek

24 Mart tarihinde Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde Polonya, Ukrayna'ya resmi olarak bir barış gücü misyonu gönderilmesini talep edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Artık bombalar Polonya sınırına daha da yakınlaştığına göre, hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin önerileri bağlamında hem de Kiev'deki önerilerimiz bağlamında NATO zirvesinde, bir barış gücü gönderilmesini önereceğiz. Rusya, egemen devletlerin savunmasının bir parçası olarak istedikleri herkesi savunmaya davet etme hakkına sahip olduğunu anlamalı" dedi.

NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarının Ukrayna'ya yardım ve Rusya'ya karşı ortak bir eylemi görüşeceği olağanüstü NATO zirvesi 24 Mart'ta yapılacak. Aynı tarihte bir Avrupa Birliği zirvesi de planlanıyor. - BRATİSLAVA

İhlas Haber Ajansı / Politika