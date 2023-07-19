Çekya Ulusal Meclisi, ABD ile savunma anlaşmasını onayladı

Çekya Ulusal Meclisi, ABD ile savunma alanında çeşitli işbirliğini öngören anlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor.

Çekya Ulusal Meclisi, ABD ile savunma alanında çeşitli işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı.

İki ülkenin savunma bakanlarınca geçen ay imzalanan savunma anlaşması, Çekya Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 115 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Meclis'teki konuşmasında, ABD ordusunun bu ülkede olası konuşlandırılması ve iki ordu arasında işbirliğini öngören askeri savunma anlaşmasının ülkenin güvenliği açısından önemli olduğunu savundu.

Söz konusu anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in de onayı gerekiyor.