Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başlıyor

PRAG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çekya İçişleri Bakanlığı, "yasadışı göçteki artış" nedeniyle Çarşamba gününden itibaren Slovakya sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık, Salı günü yaptığı açıklamada, Slovakya ile olan "tüm kara sınırında" rastgele yapılacak kontrollerin 10 gün süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan, "Slovakya sınırındaki rastgele kontroller, kaçakçı gruplarıyla etkin şekilde mücadele etmemize imkan verecek. Bu önlem geçici bir önlemdir ve buna benzer kontrolleri uygulamaya koyan Polonya ile yakın koordinasyon halinde bir yaklaşım belirledik" dedi.

Bakanlık, denetimlerinin uzatılıp uzatılmayacağının mevcut duruma bağlı olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında "AB'ye gelen yasadışı göçmen sayısı yeniden artmaya başladı" diyen Çekya Başbakanı Petr Fiala, hükümetin bu sebeple hızlı bir şekilde harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

Geçen yıl Eylül ayında yasadışı göç ve organize kaçakçılık gruplarına karşı Slovakya sınırında sınır kontrollerine başlayan Çekya bu uygulamayı, Şubat ayının başlarına kadar devam ettirmişti.