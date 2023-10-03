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Çekya, Slovakya sınırında düzensiz göçe karşı kontrollere başlıyor

Çekya, Polonya'nın da desteğiyle Slovakya sınırında düzensiz göçe karşı kontrollere yeniden başlayacak. İçişleri Bakanı Vit Rakusan, kontrollerin rastgele yapılacağını ve ilk etapta 13 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.