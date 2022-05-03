Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: 'Çekya olarak doğalgaz alımında asla ruble ile ödeme yapmayacağız'

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela Rusya'ya yapılacak doğalgaz ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çekya olarak doğalgaz alımında asla ruble ile ödeme yapmayacağız" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji bakanlarının gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Çekya'nın doğalgaz için Rusya'ya ruble ile ödeme yapmayacağını söyledi. AB ülkeleri ile alınan karar doğrultusunda Rusya'dan yapılan petrol ithalatının da 2022 yılı sonuna kadar kademeli olarak sonlandırılacağını belirten Sikela, "Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar karşısında AB ülkeleri olarak yaptırımlara devam etmeliyiz. Yaptırımları zayıflatacak herhangi bir adım atmama konusunda anlaştık. Biz Çekya olarak doğalgazı Batı Avrupa borsalarından alıyoruz ve oraya da euro olarak ödeme yapıyoruz. Direkt olarak Rusya'dan doğalgaz alan tek Çek şirketi CEZ ise ödemelerine euro olarak devam edecek. Çekya olarak doğalgaz alımında asla ruble ile ödeme yapmayacağız" dedi.

Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini hazırlanıyor

Arupa Birliği Komisyonu hafta sonuna kadar AB üye ülkelerine sunmak üzere bir yaptırım paketi üzerinde de çalışıyor. Yaptırım paketi, AB üye ülkelerinin Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak azaltarak yıl sonunda tamamen durdurmasını planlıyor. Bakan Sikela tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "AB'nin enerji ihtiyaçları için ortak alım yapma planları sorunsuz uygulanabilir ve Rusya'dan enerji alımının durdurulması halinde alternatif kaynaklar bulunabilirse Çekya olarak kararı destekleyebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki doğalgaz depolama tesislerinin yüzde 30 doluluk oranına sahip olduğunu ve 2022 kış mevsimi öncesinde ise bu doluluk oranının yüzde 80'e çıkarılacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca, ülkeye en yakın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalinin bulunduğu Polonya ile bir bağlantı projesini geliştirmeyi düşündüklerini de bildirdi. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / Politika