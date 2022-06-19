Çekya Milli Eğitim Bakanı Petr Gazdik istifa etti

Çekya Milli Eğitim Bakanı Petr Gazdik, Prag Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonunda adı geçen iş adamı Michal Redl ile görüşmelerinin ortaya çıkmasının ardından, Bakanlık ve Parti Başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Çekya Milli Eğitim Bakanı Petr Gazdik görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bakan Gazdik yaptığı açıklamada "Herhangi bir konuda kendimi suçlu hissetmiyorum. Fakat bazı kişilerle olan temaslarım partimize gölge düşürdü. AB başkanlığı eşiğindeki hükümeti zorda bırakarak koalisyona zarar vermek istemiyorum. Bu nedenle 30 Haziran'da hükümetteki ve partideki görevlerimden istifa etmeye karar verdim" dedi.

"Hiçbir şeye karışmadığından eminim"

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bakan Gazdik ile belediyedeki yolsuzluk davası ile ilgili konuştuk. Kendisinin hiçbir şeye karışmadığından eminim. İstifa kararını olumlu karşılıyorum. Bu karar, koalisyonumuzun siyaset kültürüne getirmek istediği bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

Prag polisinin bu hafta Prag Belediyesi ulaştırma şirketinde yolsuzluk iddiaları ile düzenlediği baskının ardından Prag Belediye Başkan Yardımcısı Petr Hlubucek istifa etmiş, iş adamı Michal Redl başta olmak üzere birçok kişinin ulaştırma şirketinde yolsuzluğa karıştığı ortaya çıkmıştı. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / Politika