Çekya, Dışişleri Bakanlığına Yönelik Siber Saldırıların Arkasında Çin Var

Çekya, ülkenin Dışişleri Bakanlığına yöneltilen siber saldırıların arkasında Çinli bir grubun olduğunu ve Çin'in Prag Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın iletişim için kullandığı bir ağa siber saldırı yapıldığı ve bu saldırıların arkasında Çin'in olduğu kaydedildi. Çin'in Prag Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, 2022 yılından bu yana gerçekleştirilen siber saldırıların Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde olan siber casusluk grubu APT31 tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Benzer saldırgan hareketlerin ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler için çok ciddi olumsuz sonuçlara sebep olabileceğini söylemek için Çin büyükelçisini görüşmeye çağırdım" ifadelerini kullanırken, "Çekya hükümeti kritik öneme sahip altyapısına yöneltilen bu kötü niyetli siber kampanyayı şiddetle kınıyor" dedi. Lipavsky, sosyal medya açıklamasında bakanlığın saldırının tespit edilmesi üzerine daha güçlü bir güvenliğe sahip bir iletişim sistemini yürürlüğe aldıklarını bildirdi.

Çin'in Prag Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama gelmezken, NATO ve Avrupa Birliği ise Çekya ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Çin dahil bütün ülkelerin benzeri faaliyetlerden kaçınmalarını istiyoruz. Devletler, sınırları içerisinde kötü niyetli siber faaliyetlerin yürütülmesine izin vermemeli" ifadelerini kullandı. - PRAG