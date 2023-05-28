Çavuşoğlu: Yalanla dolanla, nefretle, linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek seçim kazanılmaz

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Yalanla dolanla, nefretle, linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön aynaya bak. Kaç seçimdir kaybediyorsun, çıkıyorsun kaybediyorsun. Adam kazandı, yine kazandı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Yalanla dolanla, nefretle, linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön aynaya bak. Kaç seçimdir kaybediyorsun, çıkıyorsun kaybediyorsun. Adam kazandı, yine kazandı" dedi.

İkinci tura kalan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden yüzde 52 oyla zaferle ayrılmasının ardından Antalya'da vatandaşlar zafer kutlaması yaptı. AK Parti ile başkanlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayarak sevinçlerini gösterdi. İl Başkanlığının önündeki alanın dolmasının ardından vatandaşlar üst geçidi de hınç hınç doldurdu. Binlerce vatandaşın da otomobiline binerek yollara düştüğü görüldü. Polis ekipleri karayolunda kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

"Biz de Antalya ile gurur duyuyoruz"

Toplanan vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "Seçimin ikinci turunu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuçla 85 milyon kazandı. Sadece vatandaşlarımız değil tüm dünyadaki vatandaşlarımız soydaşlarımız akrabalarımız kazandı. Biz de Antalya ile gurur duyuyoruz. Bu seçimde aslında dünya barışı kazandı, çünkü Türkiye artık küresel bir aktördük, Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülkedir. Bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildir, Türk dünyası kazandı" dedi.

"Depremzedelere küfür ederek, seçim kazanılmaz"

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Yalanla dolanla, nefretle, linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön aynaya bak. Kaç seçimdir kaybediyorsun, çıkıyorsun kaybediyorsun. Adam kazandı, yine kazandı. 2 aydır gece gündüz çalıştınız, Allah hepinizden razı olsun. İkinci turda oylarımızı arttırdınız. Şimdi sıra büyükşehir belediyesi dahil yerel seçimlerde de biz kazanacağız. Antalya'ya hizmet var mı? Sıfır hizmet var. Zulüm var zulüm. Cumhurbaşkanımıza oy verenleri geçen hafta sürgüne gönderdiler. Bu millet onları sandığa gömecek. Son zamanlarda neler yaptıklarını gördünüz. Bizim Antalya sevdamız bitmeyecek" açıklamasına yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yapacağı konuşmaya eşlik etmek üzere alandan ayrıldı. - ANTALYA