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Çavuşoğlu ve Lavrov Rusya'da Görüştü

Çavuşoğlu ve Lavrov Rusya'da Görüştü

Politika Haberleri

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Moskova Rusya İran Politika Haberler

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