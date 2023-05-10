Çavuşoğlu ve Lavrov Moskova'da bir araya geldi

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşım Lavrov'la, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya'daki gelişmeler ile Tahıl Anlaşmasını ele aldık' ifadelerini kullandı.