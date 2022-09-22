Çavuşoğlu ve Finlandiyalı mevkidaşı, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu 12. Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12. Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12. Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12. Bakanlar Toplantısı'na Finlandiya Dışişleri Bakanıyla birlikte Türkevi'nde ev sahipliği yaptık" ifadelerini kullandı. - NEW YORK