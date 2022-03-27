Çavuşoğlu ve Akar, Doha Forumunun açılış oturumuna katıldı - Haberler

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Çavuşoğlu ve Akar, Doha Forumunun açılış oturumuna katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çavuşoğlu ve Akar, Doha Forumunun açılış oturumuna katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 20. Doha Forumunun açılış oturumuna katıldı. Çavuşoğlu ve Akar, katılımcılarla selamlaşarak ayaküstü sohbet etti. - DOHA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Katar, Milli, Politika, Haberler

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