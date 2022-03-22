Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan ile görüşen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi daha da geliştirmek amacıyla birlikte çalışacağız" dedi. - İSLAMABAD