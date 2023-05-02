Çavuşoğlu: Türkiye'nin NATO'ya güç kattığı aşikar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Güvenlik Forumu'na canlı bağlantıyla katılarak Türkiye'nin NATO'ya katkısını vurguladı. Savunma sanayinin öncelikli sahalardan biri olarak benimsendiğini belirten Çavuşoğlu, terörle mücadelede tek gerçek ortağın Türkiye olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin savaştan kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yaparken terörden arındırdığı bölgelere güvenli geri dönüşleri sağladığını ve arabuluculuk yaparak huzur iklimini hakim kılmaya çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) Beşiktaş'taki bir otelde başladı. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da programın açılışına canlı bağlantı ile katıldı. Aralarında siyasetçi, politika yapıcı, akademisyen, uzman, gazeteci ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı uluslararası forum, yarın da devam edecek. Güvenlik kavramının tüm yönleriyle ele alınacağı forum ile uluslararası güvenlik yönetimi konusunda bir farkındalık oluşturulması, uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesi ve güvenlik riskleriyle çok yönlü mücadelede izlenebilecek yolların ele alınması amaçlanıyor.

SAVUNMA SANAYİNİ ÖNCELİKLİ SAHALARDAN BİRİ OLARAK BENİMSEDİK

TÜRKİYE'NİN NATO'YA GÜÇ KATTIĞI AŞİKAR

HUZUR İKLİMİNİ HAKİM KILMAK İÇİN ARABULUCULUK YAPIYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Güvenlik Mimarisinin arzu ettiğimiz düzeyde işlemediği açık. NATO'nun en ağırlıklı ve en stratejik önem taşıyan müttefikleri arasında en önlerde yer alan Türkiye'nin transatlantik güvenliğe katkıları hayati önem taşıyor. Güvenliği temin etmenin üçüncü yoluysa güvenliğe geniş bir perspektiften bakmak ve etkin, çok taraflılık ile çözüm geliştirmektir. Bugün Türkiye olarak savaştan kaçan milyonlarca insana bir yandan ev sahipliği yaparken diğer taraftan terörden arındırdığımız bölgelere gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri sağlıyoruz. Somali'den Sudan'a ve Filipinler'e çatışmaların barışçıl çözümünü sağlamak güvenlik ve huzur iklimini hakim kılmak için arabuluculuk yapıyoruz. Bugün Türkiye tüm güç unsurlarını birlikte kullanan akil, müşfik, erdemli ve müessir bir güçtür" diye konuştu.