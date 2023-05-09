Çavuşoğlu, Rusya'ya 4'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Rusya'ya gidecek. Toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü dönüşleri gibi konular ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Rusya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecektir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır. Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi.