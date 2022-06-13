Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil" dedi. - LEFKOŞA
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