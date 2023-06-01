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Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ve Macar mevkidaşı Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, dün de telefonda Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Gürcistan Kıbrıs Politika Haberler

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