Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ve Macar mevkidaşı Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, dün de telefonda Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü.