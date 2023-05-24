Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi?

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütlerinin destek verdiğini ileri sürerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi? Çık söyle. 'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütlerinin destek verdiğini ileri sürerek, " Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi? Çık söyle. 'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyor. 14 Mayıs'ta tokadı yiyince şaşırdı kaldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde AK Partililere seslendi. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve milletvekilleri de eşlik etti. Antalya sevdalarının bitmeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, büyük hizmetlere imza attıklarını söyledi. 100 yıllık Cumhuriyet'in gururunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tarihimizle, milletimizle, Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. 100 yıllık sürecin son 21 yılına adeta damga vurduk. Savunmadan alt yapı projelerine hayal gibi görünen, kimsenin inanamayacağı icraatları bizler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdik" diye konuştu. Kepez'de 15 hastane olduğunu belirten Çavuşoğlu, 1400 yataklı şehir hastanesini en kısa zamanda hizmete açacaklarını ve 1900 yatak kapasitesine kadar da artıracaklarını söyledi. 900 TOKİ konutunun yapıldığını ama yetmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek kira fiyatlarında arz- talep dengesini bizim sağlamamız lazım. Enerji ve altyapıda da eksiklikler var. Onları da tamamlayacağız. Makasın açılmasına izin vermeyeceğiz. Hatların yer altına alınması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'ye düşman tüm terör örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor mu? PKK, FETÖ destek verip Kılıçdaroğlu'na oy istemiyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi? Çık söyle. 'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyor. 14 Mayıs'ta tokadı yiyince şaşırdı kaldı."