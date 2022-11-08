Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri yerine getirdiğini söylemek zor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine ilişkin, "Her 2 ülke de bazı adımlar attı ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine ilişkin, "Her 2 ülke de bazı adımlar attı ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinde, NATO üyelik sürecine ilişkin gelişme olması ihtimali hakkında, "Yarınki (bugün) toplantı somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. İsveç hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor. Daha önce '3'lü Muhtıra'nın uygulanmasını takip için kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı Helsinki'de düzenlenmişti. Şimdi de 'Daimi Ortak Mekanizma' Stokholm'de toplanacak. Bir önceki hükümet, seçim öncesinde bu toplantıyı Stokholm'de yapmaya cesaret edemedi. O yüzden Finlandiya'da olmuştu. Şimdi Stokholm'de olacak. Bu toplantıda tekrar 'Mutabakat Zaptı' masaya yatırılacak. 3'lü bir şekilde ne yapıldı ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her 2 ülke de bazı adımlar attı ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'ye yönelik 2 tane sürekli kabul edilen karar vardı. İlk defa uzun bir aradan sonra bu 2 metin kabul edilmediği gibi bildiride de Türkiye'ye herhangi bir atıfta bulunulmadı. Bunun sebebi, Mısır ve Körfez ülkeleri dahil bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin normalleşmeye başlaması. Bizim kaldı ki Mısır ile bir mutabakatımız var. Yani ilişkiler normalleşirken uluslararası platformlarda birbirimize karşı gelmeyeceğiz. Ayrıca Arap Ligi Zirvesi kararlarını, Arap ülkeleri arasındaki sorunların çözülmesi, Filistin davası gibi ortak davamızın birlikte savunulması ve Arap Ligi ülkeleriyle iş birliğimizin artmasına vesile olması bakımdan da olumlu buluyoruz."