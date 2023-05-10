Çavuşoğlu: İstanbul Tahıl Anlaşması en az 2 ay daha uzatılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la İstanbul Tahıl Anlaşması konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin'le de görüşerek, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum' dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la İstanbul Tahıl Anlaşması konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin'le de görüşerek, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı sonrasında Moskova'dan Antalya'ya geldi. Moskova'da 4'lü toplantı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı VIP Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile de ikili konuları görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi değerlendirdikten sonra yine bölgesel konuları ele aldık. Özellikle Kafkasya'daki gelişmeler, Azerbaycan- İran ilişkileri ve İran'la Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı, bunları da değerlendirdik. Bir de tabi nükleer anlaşma dediğimiz Amerika ve AB ülkeleriyle İran arasında bir anlaşma vardı, bu anlaşma askıya alınmıştı, şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı. Bu konudaki son gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele almış olduk. Bu şekilde Moskova'dan ayrılarak Antalya'mıza intikal ettik. Malum seçim öncesindeyiz, kampanyalarımıza devam edeceğiz. Antalya'da büyük gençlik buluşmasıyla her görüşten gençlerimizle politikamızı, Antalya'mızı ve ülkemizi değerlendirme imkanımız olacak" diye konuştu.