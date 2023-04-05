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Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde NATO karargahında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto'yu NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla tebrik etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Belçika Brüksel Politika Haberler

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